Онуфриенко: у ВСУ нет сил на деблокаду "котла" между Горским и Золотым

В "котле" между Горским и Золотым могут находиться до 1500 украинских солдат. Об этом заявил военный эксперт и блогер Михаил Онуфриенко.

По его словам, у подразделений ВСУ, которые оставались в Золотом, не получилось покинуть город.

"Шанса вырваться нет, так как отсутствуют силы на деблокаду "котла", — приводит слова Онуфриенко ИА SM-News.

Он добавил, что украинские солдаты сдали окрестные посёлки армии РФ. Российские военные, пояснил эксперт, вышли к Волчеяровке. При этом он подчеркнул: Народная милиция ЛНР уже объявила об установлении контроля над этим населённым пунктом.

Если ВС РФ "перережут" последнюю дорогу с севера в Лисичанск, то противник не сможет вывезти оттуда пять-семь тысяч бойцов, уверен Онуфриенко. Специалист отметил, что такого удара по имиджу киевский режим не переживёт.