Пушилин: Киев трижды срывал обмен военнопленными с ДНР

Власти Украины трижды срывали процесс обмена военнопленными. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире Первого канала он отметил, что освободить из плена бойцов союзных сил удалось лишь с четвёртой попытки.

"Украина срывала несколько раз обмены военнопленными, то есть это была уже четвёртая попытка", — подтвердил Пушилин.

По его словам, Киев не хотел отдавать российских военных, в том числе лётчиков. При этом он подчеркнул: бойцы союзных сил должны быть уверены в том, что руководители РФ и ДНР не забудут о них и обязательно освободят в случае попадания в плен.

Как пояснил Пушилин, во время последнего обмена украинская сторона передала 49 военнопленных из Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что 95 процентов солдат подвергались пыткам в плену.