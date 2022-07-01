Российская армия сперва планировала использовать остров Змеиный при десантировании в Одессу.
Но созданные минные поля не дают подойти кораблям к берегу, плюс заминировано побережье.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, еще существует проблема в том, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М" стоит у армии России не на всех кораблях. А как раз способность ЗРПК уничтожать ракеты, идущие на сверхмалой высоте, поможет ВС РФ, если Франция действительно даст ВСУ системы "Harpoon".
"Поэтому проводить десантную операцию с риском для живучести кораблей и личного состава — это серьезная авантюра", — цитирует эксперта " Украина.ру".
Кнутов убеждён, что операция в Одессе состоится, правда, не в ближайшее время. По мнению обозревателя, после взятия Лисичанска российские войска будут решать задачи в Краматорске и Славянске, а затем в Авдеевке и Марьинке.
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