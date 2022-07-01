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Капитан Ераносян: попытки ВСУ занять Змеиный приведут к их уничтожению

Силовые структуры

Российская армия выполнила все задачи на острове Змеиный.

Капитан Ераносян: попытки ВСУ занять Змеиный приведут к их уничтожению

Капитан первого ранга Владимир Ераносян прокомментировал этот жест доброй воли в спецоперации ВС РФ на Украине.

По его словам, нет необходимости жертвовать бойцами.

"У ВСУ есть гаубицы М-777 — они могут бить на расстоянии до 25 км. Если их оснастить управляемыми реактивными снарядами "Экскалибур”, то они могут бить на еще большую дальность. Нет смысла оставлять там гарнизон, когда до острова 40 км — это будет непрерывная атака не только на гарнизон, но и на корабли снабжения”, — цитирует капитана "ПолитЭксперт”.

Ераносян отметил, что в случае попытки ВСУ занять остров, он был бы с территории Крыма поражен ракетами "Оникс”.

"Если вдруг начнется какая-то история, они могут сровнять остров с землей”, — заявил эксперт.

Также он подчеркнул, что армия России взяла Змеиный под контроль за один день, а при необходимости Черноморский флот может повторить это. А попытка бандеровцев занять остров Змеиный может иметь только два последствия:

  • ликвидация ВСУ и возвращение контроля союзным силам
  • или же просто уничтожение острова.

Змеиный и акватория находятся под огневым и ракетным контролем российских ВС. Всё Чёрное море находится под надёжным зонтиком России,  подытожил капитан.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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