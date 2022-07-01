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Аналитик Подберёзкин: агония ВСУ продлится до конца июля

Силовые структуры

Подход Киссинджера часто заключается в том, чтобы предлагать три подварианта какого-то развития событий. Причём, далеко не все они равноценны и вероятностны. Так прокомментировал Pravda. Ru заявление бывшего госсекретаря США о трёх возможных способах завершения украинского кризиса директор Центра военно-политических проблем, профессор Алексей Подберезкин.

Аналитик Подберёзкин: агония ВСУ продлится до конца июля

"Здесь ведь очень большое значение имеет не то, какие варианты возможны, а насколько они вероятны. Например, его вариант, когда Россия останавливается в границах февраля 2022 года — это совершенно невероятный вариант, потому что теоретически он возможен. Но вероятен он будет только в том случае, если Россия признает поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями. И так всё остальное", — отметил эксперт.

Аналитик пояснил, что характер вариантов Генри Киссинджера - гипотетический, так как военно-политическая ситуация меняется намного быстрее, чем он их придумывает. И в августе всё может измениться радикально, добавил собеседник издания.

"Может быть вариант, когда Россия дожмёт ситуацию до конца и фактически произойдет разгром Вооруженных сил Украины. И не только на севере Харьковской области, но и на юге — в Одессе, в Николаеве и в центральных районах. Это наиболее вероятный вариант", — предположил специалист.

По его словам, возможен также и несколько смягчённый вариант, когда по линии Краматорск-Славянск ВСУ накопят дополнительные силы и технику и смогут устроить там затяжную процедуру, которая может потянуть на месяц-два. В таком случае многое будет зависеть от того, насколько Россия сможет сконцентрировать резервы.

Решающим месяцем, скорее всего, будет август, считает Подберёзкин. Согласно его прогнозу, агония ВСУ продлится ещё 2-3 недели и до конца июля профессиональные вооружённые силы и техника Украины будут уничтожены.

"Если же этого не произойдет, а выстроенная линия Краматорск-Славянск окажется эффективной, то ситуация будет перенесена на август", — заключил военный эксперт.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью Spectator, что украинский кризис может завершиться тремя разными способами.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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