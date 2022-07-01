Подберёзкин: ВС России будут брать Одессу и Николаев с севера

Решение оставить остров Змеиный, вероятно, было продиктовано и политическими, и военными соображениями. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин.

Эксперт напомнил, что сейчас "мировым сообществом" ведётся кампания по осуждению России за грозящий миру голод якобы из-за блокировки вывоза пшеницы из портов Николаева и Одессы.

Решение оставить Змеиный ещё раз продемонстрировало готовность РФ к сотрудничеству в гуманитарной области, в том числе и в борьбе с голодом, заметил аналитик в интервью argumenti.ru.

С военно-технической точки зрения удерживать остров также имело смысл, если бы шла подготовка к высадке десанта на побережье Николаева и Одессы, пояснил Подберёзкин. К этому Украина и готовилась, перебросив туда значительные силы и заминировав всё, что можно, добавил он.

По мнению эксперта, от этой идеи отказались в российском Генштабе, решив, что охватить николаевско-одесскую группировку ВСУ возможно с востока, северо-востока и с севера. Поэтому десантного штурма, всегда связанного с большими жертвами и трудностями в использовании тяжелой техники, просто не будет, считает собеседник издания.

Целесообразность сохранения острова и нахождения там войск РФ отпала, так как Змеиный очень уязвим для ствольной артиллерии большой дальности, при пользовании которой украинская сторона активно стреляет реактивными снарядами, заключил аналитик.