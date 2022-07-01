Киев мог получить неназванное количество тактических ракет для HIMARS М142

Хоть США заверяли, что М142 HIMARS поставлены Украине в варианте РСЗО, появились данные, что Киев получил неназванное количество ракет для ударов по российской армии.

Об этом сообщило "Военное обозрение" со ссылкой на ряд российских каналов.

По информации, Киев получил ракеты с дальностью поражения до 170 километров. Не исключено, что это тактические ракеты ATACMS, которые на Украину американцы официально запретили поставлять. Хоть информация пока не подтверждена, но поставка небольшого количества вполне могла состояться и совсем необязательно от США, точно такие же ракеты применяются британцами на MLRS, а они уж точно никаких обещаний не давали.

Украинские источники сообщают, что ракеты предназначены для уничтожения пунктов управления и складов ВС РФ и ЛДНР, расположенным на довольно большом расстоянии.

Это косвенно подтверждается недавним применением HIMARS по Ровенькам, находящимся на расстоянии более 80 километров от линии фронта. А если учесть, что США запретили ВСУ размещать эти системы на линии фронта, получается, что ракетные системы залпового огня применялись с гораздо большего расстояния, чем 70 километров (на которые рассчитаны самые "слабые" ракеты системы).

Пока никаких официальных подтверждений применения тактических ракет боевиками нет.