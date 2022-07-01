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Киев мог получить неназванное количество тактических ракет для HIMARS М142
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Баранец: ликвидировать HIMARS на Украине можем "простыми и непростыми" ракетами

Силовые структуры

Российская армия может использовать "Искандер" и "Калибр" для уничтожения ракетных систем залпового огня M142 HIMARS на Украине.

Баранец: ликвидировать HIMARS на Украине можем "простыми и непростыми" ракетами

Об этом сообщил полковник в отставке, военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

"Начнется артиллерийская охота. Будем посылать диверсионные группы, беспилотники, авиацию, но и у нас есть чем очень хорошо бить издалека. У нас есть "Искандеры". Сколько "Калибр" летит? 2600 км. Сколько "Искандер" летит? Простая ракета 500 км, а не простая 2500 км. Есть беспилотники, которые летят на 150 км. Инструменты уничтожения "Химарсов" есть, но это добавило нам новой головной боли", — цитирует URA. RU военного аналитика.

Он подчёркивает необходимость уничтожения этого американского вооружения и отмечает, что у ВСУ теперь увеличился радиус поражения объединённых войск. Боевики теперь могут наносить удары с такого расстояния, куда не вся артиллерия ВС РФ достанет.

"Следовательно, сразу, как только HIMARS появляется на территории Украины, надо их рвать, жечь, уничтожать, иначе я не знаю, когда операция закончится", — сказал он.

Однако армии России нужно воздержаться от атак самолетов США, которые доставляют РСЗО. А лучшие точки ударов — это польская, словацкая и румынская границы. Осталось только запеленговать точки разгрузки и сразу отправить туда "Калибры", подытожил Баранец.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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