Пленным украинским боевикам из группировки "Медведи SS" грозит высшая мера

Дело пленённых на мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь" украинских националистов из группировки "Медведи SS" готово к отправке в суд.

Нацистам грозит высшая мера наказания, сообщило агентство ДАН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики.

Это одна из групп националистического батальона "Азов"*, они называли себя группировка "Медведи SS". Дело передано в суд, сегодня, 1 июля, его должны доставить, вчера окончено следствие.

По информации, обвиняются восемь человек. К ним могут применить высшую меру наказания по соответствующим статьям.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.