Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Лавров: Россия ни на кого не нападала на Украине
Coca-Cola окончательно покинула Россию
Власти Чехова никак не соберутся отремонтировать единственный в селе спортзал
МВД ЛНР: в Северодонецке находится до 40 американцев и очень много поляков
В Татарстане построят новый мост через Каму
Воробьёв и Пушилин подписали соглашение о развитии внешнеэкономических связей
ВТБ и Московская область договорились о сотрудничестве
NBC News: Байден призвал чиновников "сбавить обороты" в риторике о помощи Киеву
Украинские боевики на заводе "Азот" убивают своих сослуживцев за попытку сдаться

МВД ЛНР: из-за химикатов ситуация с "Азотом" намного сложнее, чем с "Азовсталью"

Силовые структуры

Ситуация с химическим заводом "Азот" в Северодонецке намного сложнее, чем с металлургическим комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе.

МВД ЛНР: из-за химикатов ситуация с "Азотом" намного сложнее, чем с "Азовсталью"

Об этом сообщил помощник министра МВД Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв.

Он рассказал, что на территории "Азота" есть трубопроводы, по которым проходит жидкий азот и соляные кислоты. ВСУ уже подрывали ёмкости и хотели обвинить Народную милицию.

Союзные подразделения сейчас не наносят артудары из-за огромного количества химикатов, находящихся там в жидком и твёрдом состоянии, которые не были вывезены за 8 лет, говорит ополченец.

"Это было сделано согласно указанию руководства, наёмников, которые сказали: "На всякий случай всё это должно остаться, у нас будет козырь — обвинить российскую сторону в том, что она устроила техногенную катастрофу. Соляная кислота, когда взрывается, действует на дыхательную систему. Максимум сорок минут здоровому человеку подышать — и он приходит к летальному исходу. А тут целый город!" — подытожил в стриме RT полковник ЛНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Ситуация с "Азотом" намного сложнее, чем с "Азовсталью"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
На Украине попали в плен два американских наёмника
Мир. Новости мира
На Украине попали в плен два американских наёмника
Силовые структуры
Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
Мир. Новости мира
Политолог Нетесов: Китай начнёт спецоперацию на Тайване до 30 июня
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Мир. Новости мира
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Последние материалы
Лавров: Россия ни на кого не нападала на Украине
Coca-Cola окончательно покинула Россию
МВД ЛНР: из-за химикатов ситуация с "Азотом" намного сложнее, чем с "Азовсталью"
Власти Чехова никак не соберутся отремонтировать единственный в селе спортзал
МВД ЛНР: в Северодонецке находится до 40 американцев и очень много поляков
Встреча президентов РФ и Туркмении — начало ответа России на газовый шантаж
В Татарстане построят новый мост через Каму
Воробьёв и Пушилин подписали соглашение о развитии внешнеэкономических связей
ВТБ и Московская область договорились о сотрудничестве
Более 60% украинцев хотят вернуть всю страну под контроль Киева, включая Крым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников