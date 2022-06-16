МВД ЛНР: из-за химикатов ситуация с "Азотом" намного сложнее, чем с "Азовсталью"

Ситуация с химическим заводом "Азот" в Северодонецке намного сложнее, чем с металлургическим комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил помощник министра МВД Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв.

Он рассказал, что на территории "Азота" есть трубопроводы, по которым проходит жидкий азот и соляные кислоты. ВСУ уже подрывали ёмкости и хотели обвинить Народную милицию.

Союзные подразделения сейчас не наносят артудары из-за огромного количества химикатов, находящихся там в жидком и твёрдом состоянии, которые не были вывезены за 8 лет, говорит ополченец.

"Это было сделано согласно указанию руководства, наёмников, которые сказали: "На всякий случай всё это должно остаться, у нас будет козырь — обвинить российскую сторону в том, что она устроила техногенную катастрофу. Соляная кислота, когда взрывается, действует на дыхательную систему. Максимум сорок минут здоровому человеку подышать — и он приходит к летальному исходу. А тут целый город!" — подытожил в стриме RT полковник ЛНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен