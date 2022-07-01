Военкор Сладков: России надо создать союз обороны от США и Британии

НАТО решило вспомнить старое и побороться с Россией в силе ВПК. На это можно ответить без проблем четырьмя шагами. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков. Он по пунктам описал, что нужно сделать.

Первый шаг состоит в размещении вдоль границ со странами НАТО — Финляндией, Швецией, Норвегией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией ракетных установок с ядерным оружием на максимально близком расстоянии. Таком, чтобы лететь до цели было две секунды.

Во-вторых, нужно организовать переговоры с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о передаче им безвозмездно ядерных ракет, добавил журналист.

Третий шаг — начать переговоры с Северной Кореей и Ираном о создании клуба "Ядерные сердца трех". С ними надо создать союз обороны от США и Британии, предложил репортёр.

"Ну и, наконец, четвёртое, самое сладенькое… Разместить в Белоруссии наши ядерные ракеты. Александр Григоричь будет доволен! Чего мельтешить, гонка, так гонка", — заключил Сладков.