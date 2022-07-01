Украина опять обстреляла поселок в Курской области

В Курской области очередному обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок Теткино.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Согласно информации, появившейся в его Telegram-канале, снаряды падали в огороды, в посёлке повреждены несколько домов.

Пострадавших нет.

"Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем", — пишет курский губернатор.

Напомним, российские регионы, граничащие с Незалежной, периодически подвергаются обстрелам. Например, в поселок Теткино снаряды прилетали 6 июня и 19 мая - тогда погиб человек - водитель фуры. А 28 июня, по информации Старовойта, к востоку от Курска был сбит украинский БПЛА.