В Курской области очередному обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок Теткино.
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Согласно информации, появившейся в его Telegram-канале, снаряды падали в огороды, в посёлке повреждены несколько домов.
Пострадавших нет.
"Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем", — пишет курский губернатор.
Напомним, российские регионы, граничащие с Незалежной, периодически подвергаются обстрелам. Например, в поселок Теткино снаряды прилетали 6 июня и 19 мая - тогда погиб человек - водитель фуры. А 28 июня, по информации Старовойта, к востоку от Курска был сбит украинский БПЛА.
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