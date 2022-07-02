Анпилогов: Харьков и Николаев придётся брать штурмом

Битва за Донбасс закончится в июле достаточно убедительной победой Союзных войск. Постепенное отступление ВСУ на позиции на востоке Днепропетровской области можно будет наблюдать уже к началу августа. Однако Николаев и Харьков придётся так или иначе брать штурмом. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Аналитик пояснил в интервью "Украине.ру", что штурм Харькова — непростая задача. Ошибки, сделанные на первом этапе СВО, когда армия РФ пыталась охватить Харьков длинными колоннами, вероятно, уже учтены, и в лоб город брать не будут, считает он.

Следующим шагом, по словам собеседника издания, станет активизация боевых действий на южном направлении и выход к Николаеву, который также достаточно сильно укреплён. Эксперт считает, что у Генштаба РФ есть собственные планы по его взятию.

Это, возможно, будет высадка морского десанта или подавление авиацией артиллерийских расчетов на возвышенном берегу Южного Буга или что-то ещё, предположил Анпилогов.