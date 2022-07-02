Леонков проинформировал, что решающая битва ВС РФ с ВСУ будет под Краматорском

Западные аналитики констатируют, что Украина теряет свои территории. Военный эксперт Алексей Леонков приводит статистику: на данный момент ВС РФ совместно с силами ЛДНР контролируют 21% земель Незалежной. В начале спецоперации это было 7% территорий. То есть цифра выросла в три раза, но Киев возлагает надежду, что Северодонецк приведёт Украину к победе.

"Арестович сказал: "Теперь мы знаем, где они". А вы разве до этого не знали, где мы? Мы особо и не скрываемся. Наша артиллерия вам напоминает, что мы здесь и никуда не уходим. Мы крошим ваши войска, мы крошим вашу технику. Какие проблемы?", — говорит Леонков в интервью "Украине.ру".

Эксперт указал на особо важные направления, где могут развернуться серьёзные бои. На данный момент ВС РФ заходят в тыл противнику в Артёмовске. А это может означать, что они могут зайти в тыл крупной группировке, которая засела под Славянском и Краматорском.

Запад поставляет Украине большое количество вооружения, но даже с ним и инструкторами НАТО у ВСУ не получается одерживать победы в боях — фронт сыпется, резюмировал Леонков.