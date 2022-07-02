Леонков о том, зачем на самом деле НАТО поставило ВСУ РСЗО: "творить геноцид"

У украинской армии практически нет снарядов. Российская же армия снабжается тактическими и крылатыми ракетами к РСЗО, которые точно бьют по военным целям. В то время как ВСУ выбирают в качестве целей госпитали, социальные объекты и жилые дома, сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

"У них есть пушки калибром в 122 и 152 мм. Но стрелять им практически нечем. А европейские страны, которые имели лицензии на производство этих снарядов, не могут производить их в таком количестве, которые нужны Украине", — рассказал эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Зачем же тогда НАТО поставляет РСЗО для ВСУ? Ответ прост, считает Леонков:

"Запад поставляет Украине оружие не для того, чтобы она сопротивлялась. А чтобы творить геноцид на территории Украины".