Если России удастся достичь своих целей и одержать победу на Украине, США предпримут тактическое отступление и возложат ответственность на Байдена. А затем перейдут к новому витку разжигания локальных конфликтов в непосредственной близости от российских границ, в том числе с целью втянуть РФ. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.
Эксперт считает, что следующими очагами могут стать, например, Нагорный Карабах, или Грузия, где сохраняется сильный конфликтный потенциал с Южной Осетией и Абхазией.
Он также предположил, что одной из самых напряжённых точек может стать Казахстан, где есть большое влияние Великобритании и США. Другим потенциальным источником напряжения может стать Белоруссия, где сохраняется протестный потенциал, который может перейти в горячую фазу.
Подлить России масла в огонь американцы могут и в Сирии, добавил аналитик.
Однако нельзя исключать и вариант, когда программы эскалации будут запущены одновременно в нескольких точках, предположил публицист.
Суть, по его мнению, одна — втянуть Россию в хронические военные действия прямо или косвенно.
И если даже к началу следующего года спецоперация на Украине закончится, то расслабиться России США не дадут, заключил Ходарёнок.
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Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.