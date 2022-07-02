Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО
Авиаперевозчики РФ начнут получать субсидии на частичное возмещение расходов
Лондон обвинил ДНР в "эксплуатации в политцелях" приговорённых к казни наёмников
В ГД предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья
РИА Новости: ВС РФ уничтожают диверсантов ВСУ бесшумными минометами "Галл"
Коженов: курс рубля спровоцировал в РФ наплыв мигрантов — получают по 250 тысяч
Reuters: Киев попросил Турцию задержать грузовое судно под российским флагом
В США раскритиковали слова Байдена о ценах: "Потерял связь с реальностью"
Ходаковский: Украина специально бросает на растерзание лучшие подразделения

Военкор Сладков: России придётся закрыть полигон "Украина" одной ракетой

Силовые структуры

Запад сначала стеснялся давать Украине даже бронежилеты и каски. А потом пошли гаубицы, ПТРК и пулемёты. Полигон "Украина" работает без выходных, а фигуранты — мирные жители — прилагаются бесплатно. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя выделение США очередного пакета военной помощи Киеву на 820 млн долларов.

Военкор Сладков: России придётся закрыть полигон "Украина" одной ракетой

Журналист заметил, что теперь Украине уже поставляют ПРО и манёвренные ракетные системы. Он считает, что закончиться всё это может весьма печально.

"Я сто раз высказывал свою точку зрения: России придётся, в конце концов, закрыть этот полигон одной ракетой. Население Украины такая перспектива не настораживает. Почему? Мне страшно, что они все погибнут, а им не страшно. Это странно", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Евгений Сатановский высказал мнение, что большая война, которая будет ядерной, теперь практически неизбежна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения

Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.

Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Кнутов: история с островом Змеиный выявила пробелы в оснащении ВМФ РФ
Силовые структуры
Кнутов: история с островом Змеиный выявила пробелы в оснащении ВМФ РФ
Силовые структуры
Кнутов: новая тактика ВСУ создаёт проблемы российским военным
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска
Любовь Степушова Каракалпаки взбунтовались и хотят выйти из состава Узбекистана Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Общество
Садальский: "Ахеджакова послала Гармаша в Херсон"
Силовые структуры
Рожин: поставки оружия Киеву можно прекратить, нарастив удары по коммуникациям
Украинские ТГ-каналы написали о взрыве в Киеве: в машине мог быть Залужный
Мир. Новости мира
Украинские ТГ-каналы написали о взрыве в Киеве: в машине мог быть Залужный
Последние материалы
Лондон обвинил ДНР в "эксплуатации в политцелях" приговорённых к казни наёмников
В ГД предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья
РИА Новости: ВС РФ уничтожают диверсантов ВСУ бесшумными минометами "Галл"
Коженов: курс рубля спровоцировал в РФ наплыв мигрантов — получают по 250 тысяч
Reuters: Киев попросил Турцию задержать грузовое судно под российским флагом
В США раскритиковали слова Байдена о ценах: "Потерял связь с реальностью"
Ходаковский: Украина специально бросает на растерзание лучшие подразделения
В офисе Зеленского назвали условия для снятия санкций с РФ: компенсация ущерба
Джаралла: ядерное оружие в Калининграде даёт козырь, который не перебить
Лозу возмутила идея наградить Шатунова посмертно: Какой народный? Он иностранный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников