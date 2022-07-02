Военкор Сладков: России придётся закрыть полигон "Украина" одной ракетой

Запад сначала стеснялся давать Украине даже бронежилеты и каски. А потом пошли гаубицы, ПТРК и пулемёты. Полигон "Украина" работает без выходных, а фигуранты — мирные жители — прилагаются бесплатно. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя выделение США очередного пакета военной помощи Киеву на 820 млн долларов.

Журналист заметил, что теперь Украине уже поставляют ПРО и манёвренные ракетные системы. Он считает, что закончиться всё это может весьма печально.

"Я сто раз высказывал свою точку зрения: России придётся, в конце концов, закрыть этот полигон одной ракетой. Население Украины такая перспектива не настораживает. Почему? Мне страшно, что они все погибнут, а им не страшно. Это странно", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Евгений Сатановский высказал мнение, что большая война, которая будет ядерной, теперь практически неизбежна.