Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович не признает взятия Лисичанска и утверждает, что город по-прежнему находится под контролем украинских сил.
"Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", — сообщил украинец.
А тем временем, Лисичанск взят Российской армией. По прошествии 4 месяцев спецоперации Луганская Народная Республика полностью перешла под контроль объединённых сил.
"За это же время… (украинцы) полностью заняли первое место на Евровидении и провели стремительную операцию по захвату борща в ЮНЕСКО", — сообщает портал "Орда".
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