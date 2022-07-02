Союзные войска вошли в центр Лисичанска

Объединённые войска Российской армии и сил Донбасса уже вошли в центр Лисичанска.
Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
"Лисичанск наш! Наши подразделения находятся в центре города Лисичанска", — сказал в аккаунте мессенджера глава Чеченской Республики.
Ранее лидер Чечни сообщал, что капкан захлопнулся и город полностью окружён союзными войсками.
По информации МВД Луганской Народной Республики, в окруженном Лисичанске к сегодняшнему дню оставалось более двух тысяч боевиков Вооружённых сил Украины и теробороны.
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