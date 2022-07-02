Союзные войска вошли в центр Лисичанска

Кадыров сообщил, что союзные войска вошли в центр города: "Лисичанск наш!"

Объединённые войска Российской армии и сил Донбасса уже вошли в центр Лисичанска.

Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

"Лисичанск наш! Наши подразделения находятся в центре города Лисичанска", — сказал в аккаунте мессенджера глава Чеченской Республики.

Ранее лидер Чечни сообщал, что капкан захлопнулся и город полностью окружён союзными войсками.

По информации МВД Луганской Народной Республики, в окруженном Лисичанске к сегодняшнему дню оставалось более двух тысяч боевиков Вооружённых сил Украины и теробороны.

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