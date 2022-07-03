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ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском

Силовые структуры

Утром 3 июля в районе Курска произошло несколько мощных взрывов, вызванных успешной работой российских систем противовоздушной обороны.

Целая группа ракет украинской стороны была сбита ПВО ВС России. Неизвестно, какие объекты были выбраны целями для нанесения ракетных ударов, но осуществить задуманное противнику не удалось. Об этом пишет издание "Русская весна" со ссылкой на сообщения очевидцев с места происшествия.

Ранее стало известно, что Германия ищет для своей страны системы ПВО, способные противостоять российским ОТРК "Искандер".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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Ночной обстрел Белгорода: число жертв возросло до пяти
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
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19FortyFive: генералы США ошиблись в отношении Украины
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