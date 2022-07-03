В Белгороде обнаружили тела ещё двух человек, которые погибли в результате ночного обстрела города.
Их нашли во время разбора завалов одного из домов на ул. Маяковского.
Таким образом число жертв возросло до пяти. Число пострадавших домов увеличилось до 39 частных и 11 многоэтажных.
Рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с жильцами одного из пострадавших домов. Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь жителям, подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.
Жители Курска также сообщили, что слышали ночью звуки взрывов. В небе над городом работала система противовоздушной обороны.
"На подлёте к Курску наши средства ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", — сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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