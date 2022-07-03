WarGonzo: Удар по Белгороду был нанесён Точками-У

Ночной удар по Белгороду был нанесён Точками-У.

Об этом сообщил руководитель проекта Wargonzo Семён Пегов, ссылаясь на источники в силовых структурах города.

Напомним, в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины в 3 ночи в Белгороде погибли пять мирных жителей. 39 частных домов получили повреждения (5 разрушены полностью), а также пострадали 11 многоквартирных домов.

Глава региона Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям города.