Ночной удар по Белгороду был нанесён Точками-У.
Об этом сообщил руководитель проекта Wargonzo Семён Пегов, ссылаясь на источники в силовых структурах города.
Напомним, в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины в 3 ночи в Белгороде погибли пять мирных жителей. 39 частных домов получили повреждения (5 разрушены полностью), а также пострадали 11 многоквартирных домов.
Глава региона Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям города.
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