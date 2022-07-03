Daily Star: Украина может приступить к разработке или покупке ядерного оружия

Плачевное положение дел украинской армии в Донбассе может привести к тому, что у киевского режима появится ядерное оружие.

Об этом на страницах издания Daily Star сообщил британский военный эксперт Пол Мэддрелл.

И если президенту Владимиру Зеленскому помешают вступить в альянс НАТО, то он может прибегнуть к единственному выходу — разработке ядерного оружия, уверен аналитик.

"Специалист из Университета Лафборо посоветовал Владимиру Зеленскому либо создать арсенал, либо закупить оружие у других стран”, — заявил автор статьи.

Мэддрелл считает, что действия президента РФ Владимира Путина направлены на расчленение Украины, ослабление ВСУ и препятствование расширения НАТО.

Он также считает, что создание украинского ядерного арсенала могло бы стать лучшим способом помешать Путину продолжать преследовать эти цели. Он добавил, что, по его мнению, США могут продать Киеву ядерное оружие по сниженной цене.