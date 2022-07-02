Алёхин: под Харьковом разбит "Азов"* и наёмники ВСУ

Один из штабов харьковского восстановленного "Азова”* был уничтожен. Иностранные наёмники на этом направлении тоже несут тяжёлые потери.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

Именно на харьковском направлении наёмники понесли сильные потери, подчеркнул аналитик.

"Продолжаются бои в "серой зоне” к северу и востоку от Харькова. Там активно работают диверсионно-разведывательные группы противника, но мы усилили там огневую подготовку, и фактически с обоих направлений украинские вооруженные силы и харьковский "Азов”* были вытеснены на линию сектора, которую они занимали полтора месяца назад”, — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал уроженец Харькова Алёхин.

На северном фронте Донбасской дуги, по линии Славянска и Краматорска, в целом, идёт весьма активное наступление союзных войск. Армия России продолжает прорывать рубежи националистов и ведёт наступательные операции с трех направлений, подытожил обозреватель.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ