Удары по жилым кварталам Белгорода и Курска, которые попытались нанести сегодня ночью украинские военные, это реакция Киева на новость о полном освобождении Луганской народной республики. Такое мнение высказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Политик написала в своём Telegram-канале о том, что коллективный Запад теряет контроль над Украиной и агрессией против России пытается это компенсировать.
Сенатор считает, что на этом Запад не остановится, а удары по приграничным областям РФ — только "разведка боем" и проверка реакции политической, военной и общественной реакции со стороны России.
Реакция на удары со стороны Украины должна быть жёсткой, понятной и оперативной, добавила Ковитиди.
Ранее эксперт Юрий Подоляка назвал обстрел российских городов "ударом возмездия" за поражение в Лисичанске.
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