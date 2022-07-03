Ковитиди: удары по Курску и Белгороду — реакция Киева на освобождение ЛНР

Удары по жилым кварталам Белгорода и Курска, которые попытались нанести сегодня ночью украинские военные, это реакция Киева на новость о полном освобождении Луганской народной республики. Такое мнение высказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Политик написала в своём Telegram-канале о том, что коллективный Запад теряет контроль над Украиной и агрессией против России пытается это компенсировать.

Сенатор считает, что на этом Запад не остановится, а удары по приграничным областям РФ — только "разведка боем" и проверка реакции политической, военной и общественной реакции со стороны России.

Реакция на удары со стороны Украины должна быть жёсткой, понятной и оперативной, добавила Ковитиди.

Ранее эксперт Юрий Подоляка назвал обстрел российских городов "ударом возмездия" за поражение в Лисичанске.