Подоляка: обстрелы Белгорода и Курска — "удар возмездия" ВСУ

Ночные обстрелы Белгорода и Мелитополя, а также попытка удара с беспилотников по Курску произошли потому, что киевскому режиму нужно срочно переключать внимание населения с Лисичанска. Битва за Северодонецк и Лисичанск полностью проиграна ВСУ, они откатываются на запад, а впереди ещё битва за Славянск и Краматорск. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт считает, что Офису президента Украины Владимира Зеленского надо быстро что-то выдумывать, чтобы смазать страшное для ВСУ поражение. Со Змеиным получилось не совсем хорошо, на протяжении двух дней украинские военные так и не высадились на острове, то есть преподнести это как мощную победу не удалось, заметил аналитик.

При этом ВС России накануне нанесли по острову мощный ракетно-бомбовый удар, тем самым показав свою решительность, пресечь любую попытку демонстрации силы со стороны официального Киева, добавил блогер.

По его мнению, Киеву надо было срочно что-то делать, и он сделал — нанёс ракетные удары по Белгороду и Мелитополю в качестве "возмездия".

С Курском ситуация простая, считает Подоляка. Там уже к утру были найдены сбитые ПВО два беспилотника, никаких ударов не было.

А вот по Белгороду, прямо по центру города прилетело сразу несколько ракет, отметил журналист. Он предположил, что это могли быть ракеты из РСЗО "Смерч" из района Харькова.

По мнению журналиста, всё это может повториться. Угроза новых ударов сохраняется, пока не будет взят Харьков.

Отметим, позже Минобороны РФ официально заявило, что удар был нанесён тремя баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Все они были сбиты в воздухе, а обломки одной из них упали на частный дом, который сгорел.