Генштаб ВСУ признал потерю Лисичанска в манере: "Враг трусливо наступал"

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что украинские солдаты отошли из Лисичанска для "сохранения жизни защитников”.

"В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе, продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям", — сообщает украинское командование.

Аналитики уже отметили, что Киев поражение опять выдает за "зраду". И отход из города сообщается в манере: "Мы героически убегали, а враг трусливо наступал"

Ранее Министерство обороны РФ заявило о взятии города Лисичанска и других населенных пунктов, а также о полном освобождении Луганской Народной Республики.

Освобождённые жители уже вывешивают на балконы российские флаги.

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