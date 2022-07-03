Киев отказывается от дронов Турции и США из-за неэффективности против ВС РФ

Украинские беспилотники становятся все менее эффективными, поскольку Россия наращивает свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Американское и турецкое "чудо-оружие" оказалось неэффективным против ПВО России, сообщает издание Insider.

БПЛА, которые использует киевский режим, от небольших дронов для наблюдения до знаменитых Bayraktar TB2, "обещали" уничтожение танков и бронетехники ВС РФ, но "Россия улучшила системы обороны и сбивает и глушит многие украинские беспилотники", отметили эксперты издания.

"Сейчас происходит то, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны России стали лучше организованы и задействованы по сравнению с предыдущими месяцами войны", — говорит эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

По его словам, армия России использует радары раннего предупреждения для идентификации беспилотников и системы РЭБ, чтобы глушить их и нарушать связь. Также используется различное оружие, чтобы сбивать беспилотники.

Автор отметил, что Штаты планировали отправить Украине разведывательно-ударные БПЛА MQ-1C Grey Eagle, которые превосходят турецкие "Байрактары", но источники в ВСУ сообщили, что они не нуждаются в такой технике. Беспилотник стоимостью 10 млн долларов собьют на первом вылете, говорят военные.

Киев теперь стал требовать у Вашингтона и других союзников истребители последних поколений, подытожило издание.