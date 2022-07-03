МО РФ: беспилотники Ту-143 "Рейс", летевшие к Курску, были начинены взрывчаткой

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины Ту-143 "Рейс", летевшие к Курску, были начинены взрывчаткой.

Об этом сообщило Министерство обороны России. Российские средства ПВО сбили беспилотники на подлёте к городу,

Напомним, сегодня, 3 июля, ночью ВСУ нанесли удары по Курску, Белгороду и Мелитополю.

Больше всех пострадал Белгород. Появилась информация, что ракетный удар по нему целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения, заявили в Минобороны РФ.

Все три ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями, запущенные украинскими националистами по Белгороду, уничтожены в воздухе российскими ПВО, добавили в ведомстве.