Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай заявил, что "по его ощущениям" западные партнёры специально затягивают конфликт на Украине. Как пояснил назначенный Киевом политик, к примеру, ситуация в Бахмуте очень тяжёлая.
Гайдай подчеркнул, Украине не хватает оружия, а Запад не торопится с поставками нового.
"Русские уже несколько дней непрерывно атакуют Бахмут, пытаясь его захватить. Но наша армия продолжает их отбивать", — посетовал Гайдай в беседе с WELT. — Не очень хочется в это верить, но иногда складывается впечатление, что Запад хочет продлить (конфликт — Прим. ред)".
По словам Гайдая, западные партнёры молча наблюдали, как Россия "захватила" Крым и "оккупировала Донбасс в 2014 году". Однако губернатор в изгнании подчеркнул, что если поставки оружия увеличат, ход боёв Киев переломит уже к осени.
Ранее украинский политик заявлял немецкому изданию, что ВСУ успешно удерживает Лисичанск и если поступит вооружение с Запада, Украина решит ситуацию в городе "в свою пользу".
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По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.