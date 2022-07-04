Губернатор в изгнании Гайдай: Запад затягивает конфликт — в Бахмуте тяжело

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай заявил, что "по его ощущениям" западные партнёры специально затягивают конфликт на Украине. Как пояснил назначенный Киевом политик, к примеру, ситуация в Бахмуте очень тяжёлая.

Гайдай подчеркнул, Украине не хватает оружия, а Запад не торопится с поставками нового.

"Русские уже несколько дней непрерывно атакуют Бахмут, пытаясь его захватить. Но наша армия продолжает их отбивать", — посетовал Гайдай в беседе с WELT. — Не очень хочется в это верить, но иногда складывается впечатление, что Запад хочет продлить (конфликт — Прим. ред)".

По словам Гайдая, западные партнёры молча наблюдали, как Россия "захватила" Крым и "оккупировала Донбасс в 2014 году". Однако губернатор в изгнании подчеркнул, что если поставки оружия увеличат, ход боёв Киев переломит уже к осени.

Ранее украинский политик заявлял немецкому изданию, что ВСУ успешно удерживает Лисичанск и если поступит вооружение с Запада, Украина решит ситуацию в городе "в свою пользу".