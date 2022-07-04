Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Союзным силам РФ и ЛНР достались трофейные боеприпасы и броневики в Лисичанске
В особняке генерала в Херсоне найдены доказательства работы ОБСЕ на СБУ
Коц: иностранные наёмники в рядах ВСУ столкнулись с крупными потерями в Донбассе
Марочко о планах Киева: возвращали Донбасс они восемь лет — ничего не вышло
Кулеба: Украина не видит в обозримом будущем перспектив вступления в НАТО
Полковник Макгрегор: США сейчас не в том положении, чтобы сражаться с Россией
Военкор Котенок: после освобождения ЛНР ВСУ попытаются взять Херсон
The Mirror: "безумный" план Джонсона может нарушить антироссийские планы НАТО
Водолацкий призвал не верить в быстрое завершение спецоперации на Украине

Кедми о судьбе Киева: “Это будет новая Украина в рамках союзного государства”

Силовые структуры

Украина в её сегодняшнем состоянии прекратит свое существование.

Кедми о судьбе Киева: “Это будет новая Украина в рамках союзного государства”

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Украина для того и создавалась, чтобы стать военной базой для атаки на РФ. И Москва со стратегической точки зрения не должна допускать, чтобы даже пядь территории, которая сейчас пока является Украиной, стала базой для будущих военных атак.

Аналитик также сообщил, какая дальнейшая судьба уготована Украине после завершения специальной операции России.

"Часть Украины, скорее всего, Новороссия, станет частью России. Она сразу станет частью российского государства. Может быть, войдут еще одна-две области. Например, Чернигов, старый русский город, в других частях бывшей Украины создадут новое украинское государство, но, судя по развитию событий и заявлениям Лукашенко и Путина, все пункты договора о Союзном государстве согласованы. Это будет новая Украина в Союзном государстве”, — сказал Кедми в беседе с изданием "Военное дело".

Это даст возможность тем гражданам Незалежной, которые всегда считали и считают себя русскими, вернуться в РФ, а тот, кто себя считает украинцем, может спокойно жить, как и в Белоруссии — в рамках союзного государства, подытожил обозреватель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Любовь Степушова Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Силовые структуры
Леонков: отступление ВСУ привело в бешенство Зеленского
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Командование "Юг" ВСУ заявило, что Су-24 ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный
Силовые структуры
Командование "Юг" ВСУ заявило, что Су-24 ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный
Последние материалы
Союзным силам РФ и ЛНР достались трофейные боеприпасы и броневики в Лисичанске
В особняке генерала в Херсоне найдены доказательства работы ОБСЕ на СБУ
Коц: иностранные наёмники в рядах ВСУ столкнулись с крупными потерями в Донбассе
Марочко о планах Киева: возвращали Донбасс они восемь лет — ничего не вышло
Кулеба: Украина не видит в обозримом будущем перспектив вступления в НАТО
Полковник Макгрегор: США сейчас не в том положении, чтобы сражаться с Россией
Военкор Котенок: после освобождения ЛНР ВСУ попытаются взять Херсон
Кедми о судьбе Киева: “Это будет новая Украина в рамках союзного государства”
The Mirror: "безумный" план Джонсона может нарушить антироссийские планы НАТО
Водолацкий призвал не верить в быстрое завершение спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников