Кедми о судьбе Киева: “Это будет новая Украина в рамках союзного государства”

Украина в её сегодняшнем состоянии прекратит свое существование.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Украина для того и создавалась, чтобы стать военной базой для атаки на РФ. И Москва со стратегической точки зрения не должна допускать, чтобы даже пядь территории, которая сейчас пока является Украиной, стала базой для будущих военных атак.

Аналитик также сообщил, какая дальнейшая судьба уготована Украине после завершения специальной операции России.

"Часть Украины, скорее всего, Новороссия, станет частью России. Она сразу станет частью российского государства. Может быть, войдут еще одна-две области. Например, Чернигов, старый русский город, в других частях бывшей Украины создадут новое украинское государство, но, судя по развитию событий и заявлениям Лукашенко и Путина, все пункты договора о Союзном государстве согласованы. Это будет новая Украина в Союзном государстве”, — сказал Кедми в беседе с изданием "Военное дело".

Это даст возможность тем гражданам Незалежной, которые всегда считали и считают себя русскими, вернуться в РФ, а тот, кто себя считает украинцем, может спокойно жить, как и в Белоруссии — в рамках союзного государства, подытожил обозреватель.