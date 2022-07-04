Боевики ВСУ целенаправленно атакуют машины с красным крестом

Вооружённые силы Украины целенаправленно открывают огонь по автомобилям с красным крестом.

О том, что машины с символикой красного креста стали постоянными мишенями украинских националистов, сообщил журналист газеты "Известия” Александр Морозов.

Накануне украинские бандеровцы обстреляли медицинские броневики, в которых перевозились раненые солдаты. Причем ВСУ обстреливали эти машины целенаправленно — боевики видели, по какой цели они стреляют.

"По нам, как правило, стреляют миномёты, кочующие особенно опасны, потому что они заезжают, делают пять выстрелов и меняют позицию. Как правило, медицинские кресты зарисовываем потому что это является первоочередной целью", — сообщил командир медицинского взвода.