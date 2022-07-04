Накануне президент Украины Владимир Зеленский всему миру рассказал о так называемом плане киевского режима по "возвращению Донбасса”.
Представитель НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко прокомментировал это заявление лидера Незалежной.
"Насчет "мы вернемся” — эта фраза не нова. Я лично видел ее в бункере в Луганском аэропорту. Они "возвращаются” уже восемь лет и ничего у них не вышло”, — заявил подполковник в эфире канала RT.
Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что победа РФ в этой специальной операции — окончательная и бесповоротная.
"Мы никогда не отдадим свои города”, — подытожил Марочко.
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