Марочко о планах Киева: возвращали Донбасс они восемь лет — ничего не вышло

Накануне президент Украины Владимир Зеленский всему миру рассказал о так называемом плане киевского режима по "возвращению Донбасса”.

Представитель НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко прокомментировал это заявление лидера Незалежной.

"Насчет "мы вернемся” — эта фраза не нова. Я лично видел ее в бункере в Луганском аэропорту. Они "возвращаются” уже восемь лет и ничего у них не вышло”, — заявил подполковник в эфире канала RT.

Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что победа РФ в этой специальной операции — окончательная и бесповоротная.

"Мы никогда не отдадим свои города”, — подытожил Марочко.