В Краматорске существенно усилилось давление объединённых сил РФ и Донбасса на позиции украинских войск.
Уничтожается военная техника оккупантов киевского режима, и это может говорить о начале штурма этого города.
У себя в аккаунте мессенджера со ссылкой на свои источники в ДНР о начале операции сообщил известный политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.
По словам аналитика, военные объекты в Краматорске, промзоне и аэропорту методично уничтожаются артиллерией союзных войск. Усиленные удары наносятся уже вторые сутки.
Позиционные бои на подступах к городу тоже активизировались, отметил Кедми. Местные жители Краматорска и пригорода также отмечают увеличение интенсивности боевых действий и очень ждут своего освобождения от киевской оккупации.
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