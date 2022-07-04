Яков Кедми сообщил о скором начале штурма Краматорска

В Краматорске существенно усилилось давление объединённых сил РФ и Донбасса на позиции украинских войск.

Уничтожается военная техника оккупантов киевского режима, и это может говорить о начале штурма этого города.

У себя в аккаунте мессенджера со ссылкой на свои источники в ДНР о начале операции сообщил известный политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

По словам аналитика, военные объекты в Краматорске, промзоне и аэропорту методично уничтожаются артиллерией союзных войск. Усиленные удары наносятся уже вторые сутки.

Позиционные бои на подступах к городу тоже активизировались, отметил Кедми. Местные жители Краматорска и пригорода также отмечают увеличение интенсивности боевых действий и очень ждут своего освобождения от киевской оккупации.