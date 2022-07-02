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Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-80БВ и БТР-82А

Силовые структуры

Министерство обороны РФ показало кадры работы бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-80БВ по позициям националистов на Украине.

На видео бронемашины подавляют опорные пункты и огневые точки бандеровцев в условиях применения боевиками ВСУ противотанковых средств.

Для эффективного противодействия украинской армии и выполнения боевой задачи экипажи боевых машин РФ используют сложный тактический элемент — "фланговую стрельбу". Этот приём ведется прямо на ходу БТР и танков.

Напомним, начгенштаба Вооружённых сил России — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов накануне проверил группировки ВС РФ, задействованные в спецоперации на Украине.

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Уничтожение позиций ВСУ танками Т-80БВ и БТР-82А
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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