Военные ВСУ вошли в разрушенное здание и подорвались на своей мине

О том, как боевики ВСУ проводят осмотр разрушенных зданий, показали в Сети.

Издание "Военное дело" опубликовало кадры подрыва украинских националистов на мине. Мина, возможно, была их собственная.

На видео показывается, как боевики украинской армии проводили осмотр разрушенных зданий. На входе в строение оказалась наземная мина. Бандеровец взял её, зачем-то постучал о стену и выбросил в кусты.

Когда ВСУшники зашли в здание, произошел взрыв другой мины, установленной внутри.

По всей вероятности, оба националиста получили ранения несовместимые с жизнью.

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