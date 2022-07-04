О том, как боевики ВСУ проводят осмотр разрушенных зданий, показали в Сети.
Издание "Военное дело" опубликовало кадры подрыва украинских националистов на мине. Мина, возможно, была их собственная.
На видео показывается, как боевики украинской армии проводили осмотр разрушенных зданий. На входе в строение оказалась наземная мина. Бандеровец взял её, зачем-то постучал о стену и выбросил в кусты.
Когда ВСУшники зашли в здание, произошел взрыв другой мины, установленной внутри.
По всей вероятности, оба националиста получили ранения несовместимые с жизнью.
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