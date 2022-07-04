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Российский истребитель в ходе воздушного боя в ДНР сбил украинский Су-25

Силовые структуры

Во время воздушного боя российский истребитель сбил штурмовик Су-25, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российский истребитель в ходе воздушного боя в ДНР сбил украинский Су-25

На брифинге он отметил, что воздушный бой развернулся в районе населённого пункта Ясная Поляна, который находится на территории Донецкой Народной Республики.

"Российский истребитель сбил Су-25 Воздушных сил Украины", — подтвердил Конашенков.

В Минобороны РФ подчеркнули: российская армия за прошедшие сутки поразила два пункта управления ВСУ, три склада боеприпасов в районе населённого пункта Спорное ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 61-м районе.

Ранее Конашенков сообщил, что Киев на фоне успешных наступательных действий России в Луганской Народной Республике потерял управление подразделениями трёх бригад ВСУ и одной бригады территориальной обороны.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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