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Киев потерял управление подразделениями трёх бригад ВСУ на фоне наступления РФ

Силовые структуры

Киев потерял управление подразделениями трёх бригад ВСУ и одной бригады территориальной обороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Киев потерял управление подразделениями трёх бригад ВСУ на фоне наступления РФ

Во время брифинга он отметил, что это произошло на фоне успешного наступления Вооружённых сил России в Луганской Народной Республике.

"В результате успешных наступательных действий ВС РФ в ЛНР украинское командование потеряло управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 11-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады теробороны", — сказал Конашенков.

3 июля стало известно, что союзные силы России и ЛНР освободили от украинских националистов всю территорию Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход войск из Лисичанска. При этом он добавил, что военные ВСУ вернутся на свои позиции, когда получат западное оружие.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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