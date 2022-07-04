Пинчук: удар по центрам принятия решений не решит проблему обстрелов России

Мгновенного решения проблемы обстрела российских городов с территории Украины нет. И даже удар по "центрам принятия решений", о котором говорят многие эксперты, здесь не поможет. Такое мнение высказал исполнительный директор Союза Добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук.

Он заметил, что у любой войны есть своя логика, а у людей сейчас голливудское мышление. Они верят в то, что если убить "главного вампира", то мгновенно все вокруг станут добрыми и хорошими. Но так на самом деле не бывает.

Прифронтовые территории обстреливали и будут обстреливать, считает полковник. По его словам, никакого одного действия, которое раз и навсегда положило бы этому конец, нет. Тоже можно сказать и о мифическом ударе по "центрам принятия решений".

"Если мы эту Банковую, вместе с Грушевской и прочими улицами Киева, к чёрту, в труху разнесем это ни на что вообще не повлияет. Ну, просто ни на что", — высказал свою точку зрения Пинчук в беседе с изданием "Украина.ру".

Полковник заявил, что в Киеве вообще нет никаких центров принятия решений, ударив по которым можно было бы снизить удары по нашей территории или изменить конфликт. А гарантией прекращения обстрелов со стороны Украины будет только полная победа в спецоперации.