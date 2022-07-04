Бородай: украинскую государственность надо уничтожить полностью

Украинской стороне надо наносить максимальной тяжести удары, куда это возможно, и бить в наиболее уязвимые точки. Такое мнение высказал депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, говоря о справедливом возмездии за удары по территории Российской Федерации.

Нужно понять, что пока Россия ведёт спецоперацию, Запад ведёт тотальную и глобальную войну на уничтожение против российского государства и русского народа, пытаясь его уничтожить или ослабить до самой крайней степени, заметил политик в интервью "Украине.ру".

Он заявил, что церемониться уже вообще нет ни смысла, ни возможности. И украинскую государственность давно пора прекратить любыми доступными способами, а не ждать, когда кто-то вразумится, высказал свою точку зрения Бородай.

Политик добавил, что давно пора принять любые самые серьёзные меры, вплоть до ударов высокоточными ракетами по центрам принятия решений в Киеве. Однако давать какие-то советы военным специалистам он отказался.

Прекратить обстрелы Курской и Белгородской областей, можно только осуществив цели специальной военной операции, другого пути нет, считает собеседник издания.

"Надо эту государственность, подчеркиваю — не народ, не население Украины, а государственность, — уничтожить полностью", — заключил депутат.