Советник главы ОПУ Михаил Подоляк полагает, что один обменянный "азовец"* может контролировать сто "юнитов" тербатовцев Украины.
Об этом в эфире "Pоlitwera" сообщил сотрудник Центрального аппарата МО России в отставке Владимир Трухан.
"Подоляк заявил, что эти сто тероборновцев погибнут, но убьют десять наших... У меня один вопрос — это уже дебилизм или ещё лечится? Я командовал учебной ротой 121 человек... Так вот, для того, чтобы контролировать 120 человек... у меня было четыре командира взвода, старшина взвода, ещё четыре заместителей командиров взвода, и через неделю я назначил в каждом отделении ещё по три добросовестных хлопца", — объясняет полковник.
Он предполагает, что военную тактику Офис президента Украины и Подоляк, в частности, черпают из компьютерных игр.
"Разговариваю сегодня с другом с Украины, он компьютерщик, он сразу вспомнил, говорит — это была такая игра, в этой игре один прокачанный комиссар, который один контролировал сто юнитов", — сообщает Трухан.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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