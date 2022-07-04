Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли поселок Снежное

Украинские войска опять применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

О произошедшем сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК режима прекращения огня.

Украинские националисты выпустили ракеты по городу Снежное, который находится в Донецкой области. Бандеровцы применили западное вооружение — РСЗО HIMARS производства США.

В Снежном были повреждены детский сад-ясли, многоквартирные дома и предприятие "Снежнянскхиммаш". Установлено, что боевики действовали из города Константиновка.