Украинские войска опять применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.
О произошедшем сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК режима прекращения огня.
Украинские националисты выпустили ракеты по городу Снежное, который находится в Донецкой области. Бандеровцы применили западное вооружение — РСЗО HIMARS производства США.
В Снежном были повреждены детский сад-ясли, многоквартирные дома и предприятие "Снежнянскхиммаш". Установлено, что боевики действовали из города Константиновка.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.