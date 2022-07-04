ВС РФ могут нанести удары, пока Киев анонсирует "контрнаступление ВСУ" в августе

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов и советник в Офисе президента страны Алексей Арестович заявляют в СМИ, что "контрнаступление ВСУ" начнут уже в августе. Тогда же случится и "взятие Херсона". По их мнению, и мнению других украинских чиновников, громкие события должны произойти благодаря наращиванию западных вооружений на территории Незалежной.

Глава Министерства Обороны огласил данные по потерям украинской армии за несколько минувших недель — порядка 5,5 тысяч человек, около 2,2 тысячи из которых — безвозвратные. Вероятно, такими заявлениями украинские чиновники пытаются отвлечь население от ежедневных потерь ВСУ в Донбассе, пишет "Военное обозрение".

Чтобы анонсировать такое "контрнаступление", Украине нужно создать полноценный "ударный кулак" из пехоты и штурмовых отрядов, одной танковой роты будет мало. В связи с этим, Киев может вновь пойти на различные провокации и обстрелы, сообщает источник.

ВС России не стоит ждать удара, нужно аккумулировать силы, чтобы окружать, лишать снабжения и громить противника в таких направлениях как Каховское водохранилище и районе Гуляйполе. Зайдя с фланга, можно взять в "огневой мешок" группировку от Апостолово до Днепропетровска.