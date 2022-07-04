Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов и советник в Офисе президента страны Алексей Арестович заявляют в СМИ, что "контрнаступление ВСУ" начнут уже в августе. Тогда же случится и "взятие Херсона". По их мнению, и мнению других украинских чиновников, громкие события должны произойти благодаря наращиванию западных вооружений на территории Незалежной.
Глава Министерства Обороны огласил данные по потерям украинской армии за несколько минувших недель — порядка 5,5 тысяч человек, около 2,2 тысячи из которых — безвозвратные. Вероятно, такими заявлениями украинские чиновники пытаются отвлечь население от ежедневных потерь ВСУ в Донбассе, пишет "Военное обозрение".
Чтобы анонсировать такое "контрнаступление", Украине нужно создать полноценный "ударный кулак" из пехоты и штурмовых отрядов, одной танковой роты будет мало. В связи с этим, Киев может вновь пойти на различные провокации и обстрелы, сообщает источник.
ВС России не стоит ждать удара, нужно аккумулировать силы, чтобы окружать, лишать снабжения и громить противника в таких направлениях как Каховское водохранилище и районе Гуляйполе. Зайдя с фланга, можно взять в "огневой мешок" группировку от Апостолово до Днепропетровска.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.