Politico: Офицер ВСУ подтвердил огромные потери украинской армии

Офицер ВСУ рассказал американскому корреспонденту о плачевном положении дел в украинских войсках: огромные потери и острая нехватка оружия.

Журналист издания Politico Кристофер Миллер опубликовал интервью украинского боевика, который проходит лечение в госпитале после ранения.

"Три недели назад в его отряде к северу от Попасной было 60 солдат, сейчас их осталось до 20, остальные убиты или ранены", — пишет корреспондент.

Также раненый боевик пожаловался, что его подразделение осталось без нового западного оружия или боеприпасов, полагаться приходилось исключительно на украинские запасы, сделанные во времена СССР, но и их было недостаточно.

Солдат рассказал, что боевой дух в подразделениях ВСУ оставляет желать лучшего, а освобождение всей территории ЛНР союзными войсками еще больше всех деморализует.