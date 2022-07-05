Брянскую воинскую часть около Украины атаковали вооружённые люди

Российские журналисты сообщили об атаке на воинскую часть, которая находится рядом с границей РФ и Украины. По данным СМИ, напали трое вооружённых мужчин в масках.

Как написали в Mash, происшествие случилось во вторник, пятого июля. Утром неизвестные в тёмной одежде обстреляли часть, в которой служат контрактники, в Клинцах Брянской области. Как отметили в издании, одного злоумышленника ранили. В данный момент силовики разыскивают предполагаемых преступников.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Зерново. В результате инцидента никто не пострадал, сказал чиновник.