Шойгу: 12 новых воинских частей создадут у западных границ России

Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе сформируют 12 воинских частей и подразделений. Их создадут до конца 2022 года, отметил министр.

"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск", — подчеркнул глава военного ведомства во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, Россия столкнулась с новыми угрозами на западном направлении. В качестве примера Шойгу привёл полёты американской авиации, число которых увеличилось в 15 раз. Также в МО РФ зафиксировали присутствие кораблей США в Балтийском море.

Ранее Шойгу сказал, что российская армия и военные ЛНР и ДНР почти освободили Луганскую народную республику.