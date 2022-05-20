Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе сформируют 12 воинских частей и подразделений. Их создадут до конца 2022 года, отметил министр.
"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск", — подчеркнул глава военного ведомства во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, Россия столкнулась с новыми угрозами на западном направлении. В качестве примера Шойгу привёл полёты американской авиации, число которых увеличилось в 15 раз. Также в МО РФ зафиксировали присутствие кораблей США в Балтийском море.
Ранее Шойгу сказал, что российская армия и военные ЛНР и ДНР почти освободили Луганскую народную республику.
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