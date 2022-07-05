Эвакуироваться жителей Славянска просят и украинская, и российская стороны

Согласно сообщению назначенного Киевом главы ВГА Славянска Виктора Ляха, российские вооружённые силы приблизились к городу на расстояние 7 км.

Украинский чиновник уточнил, что даже в Генштабе Украины не верят, что Славянск и Краматорск могут продержаться долго, и поэтому обратился к горожанам с призывом эвакуироваться в западные города страны — во Львов и Ровно. Соответствующее заявление Лях сделал в эфире местного телеканала.

4 июля Генштаб украинский Генштаб проинформировал о приближении ВС РФ к Славянску с северного направления.

"ВС РФ ведут наступление в направлении Мазановки, имея частичный успех", — сообщили в Генштабе. Поселение Мазановка находится по пути к Славянску.

Российские военные также поддержали призыв к местному населению эвакуироваться в безопасные места. Это не даст возможности украинские националистам воспользоваться мирными гражданами как живым щитом.

"Как обычно, всушники держат оборону в жилых кварталах, поэтому гражданским действительно лучше покинуть населённый пункт. Боевикам экстракшн не удастся", — написал по этому поводу Telegram-канал "Оркестр Вагнера".

В данный момент позиции ВСУ, расположенные на окраинах Славянска, интенсивно обстреливаются ВС РФ.