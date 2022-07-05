Поддубный анонсировал старт финальной битвы за Донбасс

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил об освобождении Лисичанска и всей Луганской Народной Республики и анонсировал дальнейшую зачистку Донецкой Народной Республики и битву за Славянск, которая станет борьбой за всю территорию Донбасса.

"Лисичанск, а вместе с ним и вся Луганская Народная Республика освобождены от формирований киевского режима. Дальше — битва за ДНР. Впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Авдеевка. И это не просто названия городов. Тысячи бойцов армии ДНР 8 лет мечтают вернуться домой, на родную землю. Как только эта часть Донбасса будет освобождена, жители Донецка смогут проснуться в мирном городе", — отметил Поддубный.

Он назвал битву за Славянск битвой за всю территорию Донбасса. Военкор считает, что освобождение Лисичанска продемонстрировало плачевное положение Вооружённых сил Украины.

"Ну и конечно, битва за Славянск, по сути, битва за весь Донбасс. Уже в Лисичанске стало понятно, что противник поломался. Морально-психологическое состояние боевиков на дне. Надо бить дальше", — констатировал Поддубный.