Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке на Ворошиловский район. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины погибла десятилетняя школьница.
"Зафиксированы прилёты по адресам: ул. Челюскинцев, 45, 48", — сказал политик.
Ранее медбрат больницы в Донецкой Народной Республике Александр Кириченко сказал, что из-за постоянных ударов украинских военных по региону страдают в основном пожилые люди. По данным специалиста, зачастую местных жителей госпитализируют с осколочными и минно-взрывными травмами.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.