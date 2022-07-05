Во время обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка погибла десятилетняя девочка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке на Ворошиловский район. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины погибла десятилетняя школьница.

"Зафиксированы прилёты по адресам: ул. Челюскинцев, 45, 48", — сказал политик.

Ранее медбрат больницы в Донецкой Народной Республике Александр Кириченко сказал, что из-за постоянных ударов украинских военных по региону страдают в основном пожилые люди. По данным специалиста, зачастую местных жителей госпитализируют с осколочными и минно-взрывными травмами.