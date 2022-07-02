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ДНР: ВСУ больше не обстреливают центр Донецка из-за уничтоженных гаубиц

Силовые структуры

Прекращение обстрелов центральных районов Донецка связано с тем, что у ВСУ больше нет дальнобойной артиллерии.

ДНР: ВСУ больше не обстреливают центр Донецка из-за уничтоженных гаубиц

Об этом сообщает портал "Украина.ру" со ссылкой на источник в правительстве ДНР, не пожелавшего раскрывать имени.

По данному поводу было высказано много версий, включая и якобы договоренности между Западом, РФ и Украиной.

"Если бы это было так, то украинцы не вели бы себя нагло, как он делают это сейчас… не стоит забывать Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, как обстреливались ежедневно, так и продолжают обстреливаться", — сообщает инсайдер.

По его мнению, прекращение обстрелов центральных районов столицы ДНР связано с тем, что у ВСУ просто нет больше "дальней" артиллерии. Всего несколько недель назад в город приехала группа специалистов РФ, которые откорректировали контрбатарейную борьбу. Также проблему с обстрелами бандеровцев частично решила российская авиация и дальнобойная артиллерия.

"Под Донецк РФ перебросила тяжелые 203-мм самоходные артиллерийские орудия "Малка". Они разносили первый эшелон украинской артиллерии. А со вторым работали российская авиация и ракеты. Судя по тому, что центр не обстреливают, поработали удачно", — подчеркнул источник.

Однако полностью решённой проблему назвать нельзя, поскольку ещё не освобождены Марьинка и Авдеевка, а националисты не выдворены за пределы ДНР.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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